В Саратове губернатор потребовал наказаний за срыв отопления в детсаду
12.10.2026, 16:00
Глава Саратовской области Роман Бусаргин на заседании регионального правительства раскритиковал работу профильных министерств и администрации Дергачевского района в связи с неготовностью детского сада к отопительному сезону. По данным губернатора, температура в помещениях учреждения не превышала +13°C, что стало предметом жалоб местных жителей.
Как сообщил Роман Бусаргин, причиной срыва стала несвоевременная подготовка договора на поставку газа муниципальным предприятием. «Вы зачем над людьми там издеваетесь? 20 раз говорили с вами», — цитирует губернатора стенограмма заседания.
По итогам совещания глава региона распорядился подготовить дисциплинарные взыскания в отношении трех должностных лиц: заместителя министра строительства и ЖКХ Саратовской области, заместителя министра образования области и заместителя главы администрации Дергачевского района. Отопление в детском саду должно быть запущено в день заседания.
Роман Бусаргин также предупредил глав всех муниципалитетов о недопустимости подобных инцидентов в условиях прогнозируемого похолодания. По его словам, несмотря на сохранение дневных температур на уровне +15-17°C, ночные температуры в ряде районов могут опускаться до +3-5°C.
В сентябре 2026 года губернатор поручил включать отопление в детских садах, школах и больницах по фактической необходимости, не дожидаясь официального старта отопительного сезона. «Люди не должны болеть из-за холода в помещениях. Если температура ниже норматива, необходимо запускать отопление», — подчеркивал глава региона.