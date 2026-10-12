В Саратове губернатор потребовал наказаний за срыв отопления в детсаду

Роман Бусаргин также предупредил глав всех муниципалитетов о недопустимости подобных инцидентов в условиях прогнозируемого похолодания. По его словам, несмотря на сохранение дневных температур на уровне +15-17°C, ночные температуры в ряде районов могут опускаться до +3-5°C.