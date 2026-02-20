Умер солист группы Shortparis Николай Комягин

Умер российский музыкант, актер, солист экспериментальной группы Shortparis Николай Комягин. Ему было 39 лет.

«Стало плохо после тренировки по боксу и сердце не выдержало», — сообщила журналистка Ксения Собчак в своем Telegram-канале.

«Николая с нами больше нет. Журналистов прошу иметь уважение и не трогать нас в ближайшее время», — написала менеджер Shortparis Марина Косухина в соцсетях.

Николай Комягин родился 1 января 1987 года в Новокузнецке. По образованию — искусствовед. Работал учителем истории и методистом в музее современного искусства. Музыкальную карьеру начал в 2000-х. В родном городе пел в фолк-рок-группе «Пол-Седьмого Ноября», после в «Плохой Идее», затем в альтернативной джаз-фьюжн-группе Sound Wave, а потом в инди-рок-группе Fools On Time Square.

В 2010 году вместе с музыкантами Александром Иониным и Павлом Лесниковым переехал в Санкт-Петербург и основал Shortparis. В 2019 году клип на песню «Страшно» занял третье место в номинации Best Director премии Berlin Music Video Awards (на YouTube — 11 млн просмотров). До этого Shortparis были удостоены премии «Золотая Горгулья» в номинации «Экспериментальный проект». Лауреаты премии Сергея Курехина в номинации «Электро-Механика».

Комягин был фронтменом и идеологом группы. «Он болел русской культурой, по-настоящему любил ее. Оставался в стране, хоть ему и запретили давать концерты», — написала Ксения Собчак.

Помимо музыки, Комягин снимался в фильмах. Сыграл Маяковского в сериале Данилы Козловского «Карамора», снимался в короткометражке «Сложноподчиненное», в фильме Кирилла Серебренникова «Лето». Для ленты Серебренникова «Жена Чайковского» группа Shortparis записали мини-альбом «Шире Волги».