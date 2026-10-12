Рекламаkommersant.ru/ad

Радио «ЪFM»

Слушать прямой эфир

Выпуск газеты №188/П

В архив

RuStore
Скачайте в
RuStore
AppGallery
Скачайте в
AppGallery
Android
Загрузите на
Android
Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №188/П«Ъ» Газета
Черноземье

На ремонт улиц в Липецке направили 200 млн рублей

12.10.2026, 15:50
В 2026 году липецкие власти дополнительно выделили 200 млн руб. на ремонт улиц в облцентре, на благоустройство которых больше всего жаловались жители. Об этом сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов в своем Telegram-канале.

Егор Снетков / Коммерсантъ

Господин Артамонов добавил, что уже выполнен ремонт 12 участков сверх плана, большая часть которых полностью готова. Еще на части улиц осталось нанести дорожную разметку.
Также власти запланировали восстановительные работы в Липецке на 2027 год. В список подлежащих ремонту вошли следующие улицы: Индустриальная, Краснозаводская, Урицкого, Суворова, Парковая, Буденного, Киевская, Кирпичная, Елецкое шоссе, площадь Заводская и участок от нее до улицы Ковалева.
В июле «Ъ-Черноземье» сообщал, что на ремонт улиц в Липецке из городского бюджета выделили 328 млн руб. Подряд достался местному ООО «Инфинити групп» семьи Егиазарян — компания снизила начальную максимальную цену контракта до 279,1 млн руб.

Егор Якимов