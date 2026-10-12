На ремонт улиц в Липецке направили 200 млн рублей
12.10.2026, 15:50
В 2026 году липецкие власти дополнительно выделили 200 млн руб. на ремонт улиц в облцентре, на благоустройство которых больше всего жаловались жители. Об этом сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов в своем Telegram-канале.
Господин Артамонов добавил, что уже выполнен ремонт 12 участков сверх плана, большая часть которых полностью готова. Еще на части улиц осталось нанести дорожную разметку.
Также власти запланировали восстановительные работы в Липецке на 2027 год. В список подлежащих ремонту вошли следующие улицы: Индустриальная, Краснозаводская, Урицкого, Суворова, Парковая, Буденного, Киевская, Кирпичная, Елецкое шоссе, площадь Заводская и участок от нее до улицы Ковалева.