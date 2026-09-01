«Инфинити групп» семьи Егиазарян отремонтирует дороги в Липецке за 279 млн

Определен победитель электронного конкурса на ремонт 12 участков автомобильных дорог в Липецке. Контракт стоимостью 279,1 млн руб. 28 августа заключили с местным ООО «Инфинити групп» семьи Егиазарян. Компания снизила начальную максимальную цену контракта на 15% — с 328,4 млн руб. до 279,1 млн руб. Еще один участник конкурса предложил скидку в 1%, его имя не раскрывается. Информация размещена в ЕИС «Закупки».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ

Согласно документации, подрядчику предстоит отремонтировать участки на улицах Липецка: Кирпичной, Урицкого, Елецком шоссе, Заводской площади, а также улицах Буденного, Суворова, Парковой, Киевской, Верхней, Индустриальной, Краснозаводской и на участке от улицы имени Ковалева до пересечения с площадью Заводской.

В перечень работ входят разборка изношенного асфальтобетонного покрытия и основания, холодное фрезерование верхнего слоя дорожного покрытия, устройство новых слоев покрытия проезжей части и тротуаров, ремонт песчаного и щебеночного основания, демонтаж и монтаж бортовых камней, нанесение дорожной разметки, ремонт дорожных ограждений, знаков и светофорных объектов, а также благоустройство территории.

По данным Rusprofile, ООО «Инфинити групп» было зарегистрировано в феврале 2013 года в Липецке для строительства автомобильных дорог и автомагистралей. Уставный капитал предприятия составляет 135,1 млн руб. Директором является Алина Колышева. Учредителями выступают три физических лица: Акоп Егиазарян с долей 52%, а также Араик Егиазарян и Егиазар Егиазарян, владеющие по 24% каждый. Выручка «Инфинити групп» за 2025 год составила 2,6 млрд руб., увеличившись на 32,7% по сравнению с 2024 годом (1,9 млрд руб.). Чистая прибыль сократилась на 13,7% — с 12 млн до 10 млн руб.

Ранее «Ъ-Черноземье» сообщал, что в Ельце Липецкой области «Инфинити групп» благоустроит набережную правого берега реки Быстрая Сосна за 143 млн руб. Речь идет об участке у физкультурно-оздоровительного комплекса «Виктория».

Мария Свиридова