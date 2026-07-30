На ремонт улиц в Липецке выделяют 328 млн рублей

МУ «Управление главного смотрителя г. Липецка» объявило аукцион на ремонт автомобильных дорог в областном центре. Начальная цена контракта составляет 328,4 млн руб. Информация размещена на портале госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Согласно документации, подрядчику предстоит отремонтировать участки на 12 улицах Липецка: Кирпичной, Урицкого, Елецком шоссе, Заводской площади, а также улицах Буденного, Суворова, Парковой, Киевской, Верхней, Индустриальной, Краснозаводской и на участке от улицы имени Ковалева до пересечения с площадью Заводской.

В перечень работ входят разборка изношенного асфальтобетонного покрытия и основания, холодное фрезерование верхнего слоя дорожного покрытия, устройство новых слоев покрытия проезжей части и тротуаров, ремонт песчаного и щебеночного основания, демонтаж и монтаж бортовых камней, нанесение дорожной разметки, ремонт дорожных ограждений, знаков и светофорных объектов, а также благоустройство территории.

Источник финансирования — городской бюджет. Срок выполнения работ — с даты заключения контракта до 31 декабря 2027 года. Заявки принимаются до 17 августа, итоги планируется подвести 20 августа.

В конце мая «Ъ-Черноземье» сообщал, что в Липецкой области ищут подрядчика для капитального ремонта участка автомобильной дороги регионального значения Липецк — Борисовка — примыкание к автодороге Доброе — Мичуринск в Добровском районе.

Ульяна Ларионова