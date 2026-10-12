Дрозденко поручил подготовить более 2 тыс. защитных сооружений в Ленобласти
12.10.2026, 15:50
В Ленинградской области до конца 2026 года планируют привести защитные сооружения гражданской обороны в соответствие с установленными требованиями. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.
По данным областных властей, в Ленобласти обследовали более 2 тыс. объектов, включая специализированные убежища, подвалы и другие заглубленные помещения.
«Поставил задачу: до конца года провести основные мероприятия по приведению объектов в соответствие с требованиями. Работу необходимо вести системно: от обследования до устранения выявленных недостатков»,— написал Александр Дрозденко в своем Telegram-канале.
Губернатор также подчеркнул, что жителям необходимо обеспечить доступ к понятной информации о том, куда направляться и как действовать в случае опасности. Указатели маршрутов и информационные уголки гражданской обороны, по его словам, должны появиться в каждой парадной многоквартирных домов.
К подготовке укрытий планируют привлекать волонтеров. Они смогут помогать с уборкой и расчисткой помещений, а также взаимодействовать с управляющими компаниями и жителями.
При этом ответственность за готовность защитных сооружений останется на органах власти и организациях, отвечающих за их содержание.