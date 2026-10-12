Дрозденко поручил подготовить более 2 тыс. защитных сооружений в Ленобласти

Губернатор также подчеркнул, что жителям необходимо обеспечить доступ к понятной информации о том, куда направляться и как действовать в случае опасности. Указатели маршрутов и информационные уголки гражданской обороны, по его словам, должны появиться в каждой парадной многоквартирных домов.