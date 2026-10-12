Двух астраханцев осудили за хищение кукурузы на 7 млн рублей
12.10.2026, 15:37
Красноярский районный суд Астраханской области вынес приговор двум гражданам России. Их признали виновными в краже группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере (п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ), сообщили в прокуратуре региона. По данным картотеки суда, речь идет о руководителе ООО «Империал» Джами Алимирзоеве и главе крестьянско-фермерского хозяйства Хоссейне Лотфи.
Суд установил, что в сентябре 2024 года Алимирзоев и Лотфи договорились похитить чужой груз. По распределению ролей один из них должен был нанять транспорт и обеспечить проезд на охраняемую территорию терминала, а второй — организовать погрузку и проконтролировать вывоз.
Директор компании арендовал девять грузовиков и оформил пропуска на терминал. Сотрудники фирмы, не знавшие о преступных планах, по его указанию загрузили в машины более 470 кг кукурузы, которую затем беспрепятственно вывезли. Ущерб составил почти 7 млн руб.
Суд приговорил одного подсудимого к трем годам колонии общего режима, второго — к двум с половиной годам.