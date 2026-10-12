Двух астраханцев осудили за хищение кукурузы на 7 млн рублей

Суд установил, что в сентябре 2024 года Алимирзоев и Лотфи договорились похитить чужой груз. По распределению ролей один из них должен был нанять транспорт и обеспечить проезд на охраняемую территорию терминала, а второй — организовать погрузку и проконтролировать вывоз.