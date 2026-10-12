В Петербурге спрос на обрубщиков вырос в 2,5 раза за год
12.10.2026, 15:27
В Санкт-Петербурге спрос работодателей на обрубщиков в третьем квартале 2026 года вырос на 145% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Среднее зарплатное предложение для этих специалистов достигло 144 тыс. рублей в месяц, увеличившись на 21%. Об этом сообщили аналитики «Авито Работы», сравнив данные платформы за третий квартал 2025 и 2026 годов.
На втором месте по динамике спроса оказались авторазборщики: число вакансий для них за год увеличилось на 114%. Такие специалисты разбирают подержанные автомобили на запчасти, сортируют и оценивают детали, а также подготавливают их к продаже. В среднем работодатели предлагали им 110 тыс. рублей в месяц — на 38% больше, чем годом ранее.
Тройку лидеров замкнули механики, спрос на которых вырос вдвое. Они занимаются диагностикой, ремонтом и обслуживанием техники и оборудования, а также следят за исправностью узлов и агрегатов. Средняя предлагаемая зарплата для них составила 149 096 рублей в месяц, увеличившись за год на 49%.
Рост числа вакансий связан с потребностью предприятий в специалистах с производственными навыками, а также в работниках для ремонта и строительства. В отдельных регионах расширяется производство трикотажной продукции, что повышает спрос на операторов вязальных машин. При этом, по оценке НОСТРОЙ, озвученной в июне 2026 года, строительной отрасли требовалось около 209 тыс. работников — как рабочих, так и инженерно-технических специалистов.
Одновременно растет интерес соискателей к линейным и инженерным профессиям. В России в третьем квартале 2026 года количество откликов на вакансии сельскохозяйственных рабочих увеличилось на 94%, штамповщиков — на 93%. Почти вдвое выросло число откликов на вакансии инженеров-технологов (+96%) и инженеров-механиков (+94%).
«Сегодня в ряде профессий из рейтинга спрос работодателей заметно опережает предложение со стороны специалистов. Например, в третьем квартале 2026 года на Авито Работе на одну вакансию вязальщика приходился в среднем один отклик, а на каждые 100 вакансий инженеров КИПиА — около 40 откликов. В этих условиях работодателям особенно важно предлагать конкурентную зарплату и комфортные условия труда. Дополнительным преимуществом могут стать ДМС, оплата питания и проезда, а также обучение или повышение квалификации за счет компании»,— комментирует Роман Губанов, директор по развитию «Авито Работы».