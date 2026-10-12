В Петербурге спрос на обрубщиков вырос в 2,5 раза за год

«Сегодня в ряде профессий из рейтинга спрос работодателей заметно опережает предложение со стороны специалистов. Например, в третьем квартале 2026 года на Авито Работе на одну вакансию вязальщика приходился в среднем один отклик, а на каждые 100 вакансий инженеров КИПиА — около 40 откликов. В этих условиях работодателям особенно важно предлагать конкурентную зарплату и комфортные условия труда. Дополнительным преимуществом могут стать ДМС, оплата питания и проезда, а также обучение или повышение квалификации за счет компании»,— комментирует Роман Губанов, директор по развитию «Авито Работы».