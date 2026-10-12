В Свердловской области заболеваемость ОРВИ снизилась на 5,1% за неделю
12.10.2026, 15:14
В Свердловской области за прошедшую неделю зарегистрировали 27,6 тыс. обращений с симптомами острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ). Показатель снизился на 5,1% по сравнению с предыдущей неделей и оказался на 12,8% ниже среднего многолетнего уровня, сообщили в региональном Роспотребнадзоре.
Дети составили 58,9% от общего числа заболевших. Среди возбудителей ОРВИ преобладает риновирус.
На прошлой неделе в регионе было зафиксировано 29 тыс. обращений с симптомами ОРВИ. На детей приходилось 58,2% всех случаев заболевания.