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Выпуск газеты №188/П«Ъ» Газета
Урал

В Свердловской области заболеваемость ОРВИ снизилась на 5,1% за неделю

12.10.2026, 15:14
В Свердловской области за прошедшую неделю зарегистрировали 27,6 тыс. обращений с симптомами острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ). Показатель снизился на 5,1% по сравнению с предыдущей неделей и оказался на 12,8% ниже среднего многолетнего уровня, сообщили в региональном Роспотребнадзоре.
1/21/2

Олег Харсеев / Коммерсантъ

2/22/2

Марина Молдавская / Коммерсантъ

Дети составили 58,9% от общего числа заболевших. Среди возбудителей ОРВИ преобладает риновирус.
На прошлой неделе в регионе было зафиксировано 29 тыс. обращений с симптомами ОРВИ. На детей приходилось 58,2% всех случаев заболевания.

Полина Бабинцева