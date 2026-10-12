В Свердловской области заболеваемость ОРВИ снизилась на 5,1% за неделю

В Свердловской области за прошедшую неделю зарегистрировали 27,6 тыс. обращений с симптомами острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ). Показатель снизился на 5,1% по сравнению с предыдущей неделей и оказался на 12,8% ниже среднего многолетнего уровня, сообщили в региональном Роспотребнадзоре.