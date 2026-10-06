В Свердловской области за неделю зарегистрировали 29 тыс. случаев ОРВИ
В Свердловской области за прошедшую неделю зарегистрировали около 29 тыс. случаев ОРВИ. По данным регионального Роспотребнадзора, заболеваемость снизилась на 8,4% по сравнению с предыдущей неделей и на 16,5% — относительно среднего многолетнего уровня.
Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ
Большинство заболевших — 58,2% — составляют дети. Среди возбудителей респираторных инфекций в регионе преобладает сезонный риновирус.
На прошлой неделе в регионе было зафиксировано 31,6 тыс. обращений с симптомами ОРВИ. На детей приходилось 59,4% всех случаев заболевания.