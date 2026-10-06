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В Свердловской области за неделю зарегистрировали 29 тыс. случаев ОРВИ

В Свердловской области за прошедшую неделю зарегистрировали около 29 тыс. случаев ОРВИ. По данным регионального Роспотребнадзора, заболеваемость снизилась на 8,4% по сравнению с предыдущей неделей и на 16,5% — относительно среднего многолетнего уровня.

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Большинство заболевших — 58,2% — составляют дети. Среди возбудителей респираторных инфекций в регионе преобладает сезонный риновирус.

На прошлой неделе в регионе было зафиксировано 31,6 тыс. обращений с симптомами ОРВИ. На детей приходилось 59,4% всех случаев заболевания.

Полина Бабинцева

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