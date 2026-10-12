Застройщик из Дагестана признан банкротом с долгом в 1 млрд рублей

Требования «УралВоенПроекта» в размере 999,75 млн рубей признаны обоснованными и включены в реестр требований кредиторов. Сумма включает 539,95 млн рубей основного долга, 160 млн рублей процентов, 299,59 млн рубей штрафов и неустойки, а также 200 тысяч рублей расходов по уплате госпошлины. Согласно закону о банкротстве, финансовые санкции и расходы будут учитываться отдельно и подлежат удовлетворению после погашения основного долга и процентов.