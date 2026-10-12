Застройщик из Дагестана признан банкротом с долгом в 1 млрд рублей
12.10.2026, 14:57
Арбитражный суд Республики Дагестан признал несостоятельным ООО «Адвантес», зарегистрированное в Каспийске. Информация об этом опубликована в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ).
Инициатором банкротства выступило свердловское ООО «УралВоенПроект». Суд признал заявление кредитора обоснованным и открыл в отношении каспийского застройщика конкурсное производство сроком на шесть месяцев — до 6 апреля 2027 года.
Требования «УралВоенПроекта» в размере 999,75 млн рубей признаны обоснованными и включены в реестр требований кредиторов. Сумма включает 539,95 млн рубей основного долга, 160 млн рублей процентов, 299,59 млн рубей штрафов и неустойки, а также 200 тысяч рублей расходов по уплате госпошлины. Согласно закону о банкротстве, финансовые санкции и расходы будут учитываться отдельно и подлежат удовлетворению после погашения основного долга и процентов.
По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Адвантес» зарегистрировано в 2016 году в Каспийске. Основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий. Уставный капитал компании составляет 10 тысяч рублей. Учредитель — Ахмед Гитинов. Финансовые показатели предприятия за последние годы не опубликованы.
Конкурсным управляющим утвержден Евгений Гордиенко, член СРО ААУ «Евросиб».
Суд также взыскал с ООО «Адвантес» в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 100 тысяч рублей, которая подлежит учету в реестре требований кредиторов в порядке пункта 3 статьи 137 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».
Конкурсному управляющему предписано до 25 марта 2027 года предоставить в суд отчет о результатах процедуры, а также мотивированное ходатайство о продлении срока конкурсного производства либо о его завершении. Суд разъяснил участникам дела, что вопрос о продлении срока будет рассматриваться единолично судьей без проведения судебного заседания и вызова сторон.
Решение суда подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его принятия через Арбитражный суд Республики Дагестан.