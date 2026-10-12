Житель Калининградской области получил 1,5 года принудительных работ за удар полицейского
12.10.2026, 15:01
Гусевский городской суд Калининградской области приговорил 32-летнего местного жителя к полутора годам принудительных работ за применение насилия и оскорбление представителя власти. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
Мужчину признали виновным по части 1 статьи 318 и статье 319 УК РФ. С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил ему наказание в виде принудительных работ сроком на один год и шесть месяцев.
Инцидент произошел в ночь на 31 июля. Сотрудники полиции прибыли по вызову о бытовом конфликте с применением насилия в одной из квартир дома на улице Толстого в Гусеве.
По данным прокуратуры, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения и вел себя агрессивно. Он публично оскорбил сотрудника полиции, а затем умышленно ударил его кулаком в голову.
Суд признал жителя Гусева виновным в применении насилия в отношении представителя власти и его оскорблении.