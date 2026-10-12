«Садиться за руль необязательно»
Александр Леви — о том, что умеет электрокар Xpeng G9
12.10.2026, 15:29
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В России стартовали официальные продажи электромобилей Xpeng, премиального SUV G9 и компактного кроссовера-купе G6. За гарантию и сервис отвечают дилеры, а технологическим партнером стала «Яндекс Электра», которая адаптирует цифровую среду автомобиля под российский рынок.
Китайская компания позиционирует себя шире, чем просто производитель электрокаров. В глобальную экосистему Xpeng входят собственные чипы Turing AI, модель интеллектуального вождения VLA 2.0, человекоподобный робот Iron Bot, робо-такси и даже летательные аппараты. Свой подход компания называет «физическим ИИ». Машина должна получать команды, а еще воспринимать реальный мир и действовать в нем.
Что это значит на практике, я проверил на электрокаре G9. Идею физического ИИ в нем заметно раскрывает XPilot, комплекс систем помощи водителю. Камеры и датчики собирают картину вокруг машины, а вычислительная платформа Nvidia Orin-X обрабатывает данные. На приборной панели и экране центральной системы автомобиль выводит распознанные дорожные знаки, разметку, пешеходов, транспорт разных типов, его стоп-сигналы и поворотники. Показывает он и цвета светофоров, даже стрелки на них.
В распоряжении водителя адаптивный круиз-контроль и удержание в центре полосы. Это не автопилот, но комфорт вождения повышается заметно, особенно на скоростных трассах. Встроенная система «Яндекс Авто» выводит сервис карт сразу на домашний экран, так что навигацию отдельно искать не приходится. Среди приложений есть музыка и видео с фильмами «Кинопоиска». Видео хоть и работает на ходу, смотреть его рекомендуют на стоянке.
Беспроводное подключение Apple CarPlay в тестовом автомобиле почти всегда работало с конфликтами. Машина отдавала приоритет прямому подключению по Bluetooth, и для доступа к сервисам Apple приходилось каждый раз переподключаться вручную.
После поездки XPilot не менее полезен, чем во время нее. Кроссовер распознает подходящие места для парковки и предлагает их водителю. Достаточно выбрать вариант на экране, и автомобиль выполнит маневры сам. Он умеет и автоматически выезжать, причем не только прямо, а сразу в нужном направлении. А если машину зажали сбоку, садиться за руль необязательно. G9 можно вывести из тесного пространства через функцию «Удаленная парковка» в мобильном приложении. Там же отображается статус автомобиля и доступны удаленные команды.
Неожиданно полезной оказалась опция «Цифровой ключ». Объявленная стартовая стоимость Xpeng G9 составляет 7,9 млн руб.