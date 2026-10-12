После поездки XPilot не менее полезен, чем во время нее. Кроссовер распознает подходящие места для парковки и предлагает их водителю. Достаточно выбрать вариант на экране, и автомобиль выполнит маневры сам. Он умеет и автоматически выезжать, причем не только прямо, а сразу в нужном направлении. А если машину зажали сбоку, садиться за руль необязательно. G9 можно вывести из тесного пространства через функцию «Удаленная парковка» в мобильном приложении. Там же отображается статус автомобиля и доступны удаленные команды.