В Приангарье от нападений медведей погибли два человека и один получил ранения

В Иркутской области зафиксировано два новых случая нападений медведей на человека. Общее число погибших от нападений медведей в регионе выросло до пяти. По новым фактам региональным СУ СКР организованы доследственные проверки.

По информации пресс-службы ведомства, один из смертельных случаев произошел 2 октября в лесном массиве недалеко от устья реки Илим в Усть-Илимском районе. Медведь напал на 71-летнего мужчину, тот скончался на месте. Позже хищника застрелили. 4 октября в вахтовом поселке в Казачинско-Ленском районе медведь проник в бытовку и напал на 55-летнего мужчину. Он скончался от полученных ранений.

В пресс-службе регионального ГУ МВД уточняют, что еще одно нападение произошло в Нижнеилимском районе, где медведь набросился на рыбака. Зверя смогли отогнать другие люди, пострадавшего доставили в больницу. Еще два рыбака в настоящее время разыскиваются в Черемховском районе. Один из них 4 октября сообщил, что вместе с товарищем они заблудились в лесу, а затем разделились. Он также рассказал, что встретил медведя, после чего связь прервалась. По предварительным данным, мужчины находятся в тайге в 100 км от города Черемхово.

Предыдущие смертельные случаи нападений медведей в Приангарье были зафиксированы в сентябре. 17 сентября в Киренском районе медведь напал на трех местных жителей, собиравших ягоды. Хищник убил двух из них. В этом же районе 12 сентября медведь убил пенсионера, который пошел в лес за грибами.

С 18 сентября в Иркутской области действует региональный режим повышенной готовности. По состоянию на конец сентября в регионе отстреляно 342 медведя, представлявших опасность.

Влад Никифоров, Иркутск