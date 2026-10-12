Суд подтвердил взыскание 13,3 млн рублей с экс-руководителей «Мацеста чай»
12.10.2026, 14:34
Арбитражный суд Северо-Кавказского округа обязал четырех бывших руководителей и учредителей ООО «Торговый дом "Мацеста чай с 1947 года"» солидарно выплатить кредиторам обанкротившейся компании 13,35 млн руб. Информация об этом опубликована в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ).
Арбитражный суд Краснодарского края признал производителя чая несостоятельным 14 мая 2020 года и открыл конкурсное производство. Конкурсным управляющим назначена Анна Литвинова.
В рамках дела о банкротстве управляющая обратилась с заявлением о привлечении контролирующих должника лиц к ответственности. Первоначальная сумма претензий составляла 24,61 млн рублей. По итогам многолетнего разбирательства постановлением от 7 октября 2026 года к субсидиарной ответственности привлечены: Смолькова Лилия Васильевна; Колесников Артем Геннадиевич; Колесников Геннадий Геннадиевич; Туршу Константин Юрьевич.
По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Торговый дом "Мацеста чай с 1947 года"» зарегистрировано в 2014 году в Краснодаре. Основной вид деятельности — торговля оптовая кофе, чаем, какао и пряностями. Уставный капитал компании составляет 10 тыс. руб. Учредитель — Константин Туршу. Финансовые показатели предприятия за последние годы не опубликованы.
В 2023 году, как писал «Ъ-Ростов», задолженность господина Туршу в сумме 13 млн руб. возникла в результате привлечения предпринимателя к субсидиарной ответственности по долгам его компании «ТД "Мацеста чай с 1947 года"», в которой правоохранительные органы выявили незаконные финансовые схемы.
Кассационная жалоба на постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 22 июня 2026 года оставлена без удовлетворения. Судьи указали, что постановление вступает в силу со дня принятия и может быть обжаловано в Судебную коллегию Верховного суда РФ в течение двух месяцев.
В привлечении к ответственности по тому же делу отказано троим бывшим руководителям — Игорю Крылову, Сергею Степанченко и Александру Бычкову.
Следующее заседание по обособленному спору в рамках дела о банкротстве назначено на 30 ноября 2026 года в Арбитражном суде Краснодарского края.