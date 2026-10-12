Суд подтвердил взыскание 13,3 млн рублей с экс-руководителей «Мацеста чай»

Кассационная жалоба на постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 22 июня 2026 года оставлена без удовлетворения. Судьи указали, что постановление вступает в силу со дня принятия и может быть обжаловано в Судебную коллегию Верховного суда РФ в течение двух месяцев.