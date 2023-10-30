Нечайное банкротство

Арбитражный суд Краснодарского края признал обоснованным заявление конкурсного управляющего ООО «Торговый дом "Мацеста чай с 1947 года"» о банкротстве бенефициара ГК «Мацеста чай» Константина Туршу. Задолженность господина Туршу в сумме 13 млн руб. возникла в результате привлечения предпринимателя к субсидиарной ответственности по долгам его компании «ТД "Мацеста чай с 1947 года "», в которой правоохранительные органы выявили незаконные финансовые схемы. Константин Туршу не признает долг и намерен оспорить решение о начале банкротства.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Константин Туршу намерен оспорить решение о начале банкротства

Фото: dhoz.ru Константин Туршу намерен оспорить решение о начале банкротства

Фото: dhoz.ru

В отношении индивидуального предпринимателя Константина Туршу Арбитражный суд Краснодарского края (АСКК) ввел процедуру реструктуризации долгов (первая стадия банкротства), материалы опубликованы в картотеке суда. Заявление в АСКК о признании господина Туршу несостоятельным в АСКК подала Анна Литвинова, конкурсный управляющий ООО «Торговый дом "Мацеста чай с 1947 года"» (входит в ГК «Мацеста чай»), в ходе банкротства которого Константин Туршу был привлечен к субсидиарной ответственности на сумму 13 млн руб.

Вместе с господином Туршу, учредителем общества, к субсидиарной ответственности привлечены бывший гендиректор ТД «Мацеста чай с 1947 года» Лилия Смолькова и ее сыновья Геннадий и Артем Колесниковы, которые занимали руководящие должности в торговом доме.

В феврале текущего года Геннадий Колесников был признан виновным в злоупотреблении полномочиями (ст. 201 УК РФ) и приговорен к штрафу на 200 тыс. руб. (приговор прошел две инстанции и сейчас возвращен в Краснодарский крайсуд). Как следует из приговора, в 2016 году Геннадий Колесников организовал заключение договора на реализацию продукции ГК «Мацеста чай» со своим братом Артемом, что нарушило интересы ТД «Мацеста чай с 1947 года» как официального дистрибьютора и привело к банкротству торговой компании, ее непогашенный долг по банковскому кредиту составил 13 млн руб.

Константин Туршу в ходе банкротства ТД возражал против привлечения его к субсидиарной ответственности и утверждал, что ему ничего не было известно о противоправных действиях господина Колесникова. В свою очередь, экс-топ-менеджеры утверждали, что дистрибьюторский договор был заключен по инициативе самого господина Туршу, который якобы намеревался снизить налоговую нагрузку на предприятия холдинга.

В итоге АСКК признал, что Константин Туршу был осведомлен о заключении спорного договора и должен был предвидеть негативные последствия для ТД «Мацеста чай с 1947 года», но не принял мер для исправления ситуации.

Константин Туршу считается одним из самых авторитетных руководителей в российской чаеводческой отрасли, он возглавляет Ассоциацию производителей краснодарского чая, объединяющую пять крупнейших участников рынка, в том числе ГК «Мацестинский чай», бенефициаром которой является господин Туршу. В текущем сезоне в холдинге «Мацестинский чай» собрано 326 т чайного листа, что составляет значительную часть валового сбора этой культуры в России (общие итоги уборочной кампании пока не подведены, в 2022 году в РФ было собрано около 400 т чайного листа).

На вопрос «Ъ-Юг» о перспективах банкротства Константин Туршу ответил: «Не вижу никаких проблем. Я не признаю задолженность по субсидиарной ответственности и буду все оспаривать».

По мнению Зои Галеевой, управляющего партнера Центра по работе с проблемными активами, судьба имущества должника зависит от того, достаточно ли его для погашения требований кредиторов. «Должник или кредиторы могут предложить план реструктуризации долгов, предусматривающий погашение задолженности в течение определенного времени. Если имущества или доходов окажется недостаточно, или если такой план представлен не будет, должника признают банкротом, начнется процедура реализации имущества. Активы с даты начала банкротства находятся под контролем финансового управляющего, должник лишен возможности ими распоряжаться»,– отметила юрист.

Анна Перова, Краснодар