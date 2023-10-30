Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Нечайное банкротство

Суд начал реструктуризацию долгов главы ГК «Мацеста чай» Константина Туршу

Арбитражный суд Краснодарского края признал обоснованным заявление конкурсного управляющего ООО «Торговый дом "Мацеста чай с 1947 года"» о банкротстве бенефициара ГК «Мацеста чай» Константина Туршу. Задолженность господина Туршу в сумме 13 млн руб. возникла в результате привлечения предпринимателя к субсидиарной ответственности по долгам его компании «ТД "Мацеста чай с 1947 года "», в которой правоохранительные органы выявили незаконные финансовые схемы. Константин Туршу не признает долг и намерен оспорить решение о начале банкротства.

Константин Туршу намерен оспорить решение о начале банкротства

Константин Туршу намерен оспорить решение о начале банкротства

Фото: dhoz.ru

Константин Туршу намерен оспорить решение о начале банкротства

Фото: dhoz.ru

В отношении индивидуального предпринимателя Константина Туршу Арбитражный суд Краснодарского края (АСКК) ввел процедуру реструктуризации долгов (первая стадия банкротства), материалы опубликованы в картотеке суда. Заявление в АСКК о признании господина Туршу несостоятельным в АСКК подала Анна Литвинова, конкурсный управляющий ООО «Торговый дом "Мацеста чай с 1947 года"» (входит в ГК «Мацеста чай»), в ходе банкротства которого Константин Туршу был привлечен к субсидиарной ответственности на сумму 13 млн руб.

Вместе с господином Туршу, учредителем общества, к субсидиарной ответственности привлечены бывший гендиректор ТД «Мацеста чай с 1947 года» Лилия Смолькова и ее сыновья Геннадий и Артем Колесниковы, которые занимали руководящие должности в торговом доме.

В феврале текущего года Геннадий Колесников был признан виновным в злоупотреблении полномочиями (ст. 201 УК РФ) и приговорен к штрафу на 200 тыс. руб. (приговор прошел две инстанции и сейчас возвращен в Краснодарский крайсуд). Как следует из приговора, в 2016 году Геннадий Колесников организовал заключение договора на реализацию продукции ГК «Мацеста чай» со своим братом Артемом, что нарушило интересы ТД «Мацеста чай с 1947 года» как официального дистрибьютора и привело к банкротству торговой компании, ее непогашенный долг по банковскому кредиту составил 13 млн руб.

Константин Туршу в ходе банкротства ТД возражал против привлечения его к субсидиарной ответственности и утверждал, что ему ничего не было известно о противоправных действиях господина Колесникова. В свою очередь, экс-топ-менеджеры утверждали, что дистрибьюторский договор был заключен по инициативе самого господина Туршу, который якобы намеревался снизить налоговую нагрузку на предприятия холдинга.

В итоге АСКК признал, что Константин Туршу был осведомлен о заключении спорного договора и должен был предвидеть негативные последствия для ТД «Мацеста чай с 1947 года», но не принял мер для исправления ситуации.

Константин Туршу считается одним из самых авторитетных руководителей в российской чаеводческой отрасли, он возглавляет Ассоциацию производителей краснодарского чая, объединяющую пять крупнейших участников рынка, в том числе ГК «Мацестинский чай», бенефициаром которой является господин Туршу. В текущем сезоне в холдинге «Мацестинский чай» собрано 326 т чайного листа, что составляет значительную часть валового сбора этой культуры в России (общие итоги уборочной кампании пока не подведены, в 2022 году в РФ было собрано около 400 т чайного листа).

На вопрос «Ъ-Юг» о перспективах банкротства Константин Туршу ответил: «Не вижу никаких проблем. Я не признаю задолженность по субсидиарной ответственности и буду все оспаривать».

По мнению Зои Галеевой, управляющего партнера Центра по работе с проблемными активами, судьба имущества должника зависит от того, достаточно ли его для погашения требований кредиторов. «Должник или кредиторы могут предложить план реструктуризации долгов, предусматривающий погашение задолженности в течение определенного времени. Если имущества или доходов окажется недостаточно, или если такой план представлен не будет, должника признают банкротом, начнется процедура реализации имущества. Активы с даты начала банкротства находятся под контролем финансового управляющего, должник лишен возможности ими распоряжаться»,– отметила юрист.

Анна Перова, Краснодар

  • Коммерсантъ (Ростов) №203 от 31.10.2023, стр. 8

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...