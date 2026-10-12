Из Ростовской области к местам службы отправилась первая сотня призывников
12.10.2026, 14:23
Первая сотня призывников из Ростовской области направилась к местам прохождения срочной военной службы. Об этом сообщает пресс-служба донского правительства.
Перед отправкой новобранцы прошли медицинское освидетельствование, получили военную форму, банковские карты для денежного довольствия и SIM-карты для связи с родными. До конца 2026 года ряды Вооруженных сил РФ должны пополнить около 4,5 тыс. жителей Ростовской области.
Власти региона подчеркивают, что призыв на срочную службу не связан с проведением специальной военной операции. Призывники не будут проходить службу на территории Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей.