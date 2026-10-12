Обрубщики стали самыми востребованными рабочими специалистами на Южном Урале

На втором месте по динамике спроса оказались монтеры пути. Число вакансий для них увеличилось в два раза. В среднем работодатели готовы были им платить 65 тыс. руб. (+46%). Тройку лидеров замкнули инженеры-механики, которых за год стали искать на 90% чаще. Средние зарплатные предложения для них достигли 110 тыс. руб. (+47%).