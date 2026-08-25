Прокуроров трех районов Тамбовской области назначили на пятилетний срок

Приказом генерального прокурора России Александра Гуцана утверждены прокуроры трех районов Тамбовской области. С 24 августа на пятилетний срок полномочий назначены главы надзорных ведомств Первомайского, Уметского и Мучкапского районов. Об этом сообщили в ведомстве. Там также пояснили «Ъ-Черноземье», что бывшие прокуроры этих районов освобождены от должностей в связи с выходом на пенсию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ

Младший советник юстиции Сергей Беляков возглавил прокуратуру Первомайского района. С 6 февраля 2024-го эту должность занимала старший советник юстиции Людмила Макарова.

Сергей Беляков родился в апреле 1994 года в Ельце Липецкой области. В 2018 году окончил Воронежский государственный университет по специальности «Юриспруденция». В органах прокуратуры работает с 2016 года. Трудовой путь начинал в Тамбовской области: был помощником прокурора Петровского района, затем старшим помощником прокурора Мичуринска, позднее — прокурором отдела по надзору за соблюдением федерального законодательства прокуратуры региона. В Липецкой области возглавлял отдел по надзору за исполнением законов в сфере экономики. С 2024 года работал заместителем прокурора Мичуринска.

Советник юстиции Станислав Худяков назначен прокурором Уметского района. С 3 апреля 2025-го должность занимал старший советник юстиции Альберт Новиков.

Станислав Худяков родился в феврале 1990 года в городе Кирсанове Тамбовской области. В 2012 году окончил Саратовскую государственную юридическую академию по специальности «Юриспруденция». В прокуратуре — с 2013 года. Был помощником прокурора Гавриловского района, заместителем прокурора Инжавинского района, а с 2024 года занимал должность прокурора Пичаевского района Тамбовской области.

Советник юстиции Игорь Макеев утвержден на пост прокурора Мучкапского района. С 15 мая 2025-го эту должность занимал старший советник юстиции Дмитрий Алехин.

Игорь Макеев родился в сентябре 1990 года в городе Жердевке Тамбовской области. В 2012 году окончил Саратовскую государственную юридическую академию по специальности «Юриспруденция». В органах прокуратуры работает с 2012 года. Был помощником Рассказовского межрайонного прокурора, прокурором отдела и старшим прокурором отдела по надзору за уголовно-процессуальной деятельностью. С 2023 года работал заместителем прокурора Тамбовского района.

В начале августа «Ъ-Черноземье» сообщал, что Уваровским межрайонным прокурором Тамбовской области на пять лет назначили советника юстиции Максима Шарлаимова.

Мария Свиридова