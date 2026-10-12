Экс-сотрудника златоустовского депо оштрафовали за дачу взятки
12.10.2026, 14:11
Златоустовский городской суд признал виновным бывшего главного инженера вагонного ремонтного депо муниципалитета в даче взятки (п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ). Его оштрафовали на 1,5 млн руб., сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.
Суд установил, что в 2019–2023 годах инженер систематически передавал деньги находившимся в сговоре должностным лицам ОАО «РЖД». В общей сложности они получили 740 тыс. руб. Взамен сотрудники железной дороги завышали показатели качества услуг предприятия и предотвращали возможные негативные последствия для организации, в том числе внеплановые проверки.
Приговор вступил в законную силу и исполнен в полном объеме. Уголовное дело в отношении взяткополучателей выделено в отдельное производство.