В Перми устранили более 7,3 тыс. незаконных граффити

За девять месяцев этого года в Перми было выявлено 7,9 тыс. графических рисунков, из них устранено 7,3 тыс. Об этом сообщает пресс-служба администрации города. Больше всего незаконных граффити было выявлено в Мотовилихинском районе — 1263, из них убрано 1190.