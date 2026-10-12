В Перми устранили более 7,3 тыс. незаконных граффити
12.10.2026, 14:04
За девять месяцев этого года в Перми было выявлено 7,9 тыс. графических рисунков, из них устранено 7,3 тыс. Об этом сообщает пресс-служба администрации города. Больше всего незаконных граффити было выявлено в Мотовилихинском районе — 1263, из них убрано 1190.
В Свердловском районе обнаружили 1248 граффити, из них устранили 1091, в Ленинском выявили 1041 рисунок, устранили 930. В Кировском районе убрано 920 граффити, в Индустриальном — 703, в Орджоникидзевском — 643. В основном незаконные изображения были выявлена на фасадах зданий, трансформаторных будках, сетевых опорах, заборах, урнах, дорожных знаках и гаражах.