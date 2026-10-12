Челябинского бухгалтера автопроката будут судить за присвоение 850 тыс. рублей
12.10.2026, 14:03
Следователи отдела полиции «Тракторозаводский» УМВД России по Челябинску окончили расследование уголовного дела в отношении 31-летней местной жительницы. Ее обвиняют в присвоении 850 тыс. руб. во время работы бухгалтером (ч. 3 ст. 160 УК РФ), сообщает пресс-служба регионального полицейского главка.
По версии следствия, бухгалтер автопроката в 2025–2026 годах систематически присваивала деньги, полученные от клиентов за аренду транспортных средств. Она просила клиентов переводить оплату на личную карту либо забирала часть суммы, переданной наличными. Ущерб составил 850 тыс. руб.
Горожанку задержали сотрудники отделения экономической безопасности и противодействия коррупции районного отдела полиции. Уголовное дело направлено в Тракторозаводский районный суд Челябинска для рассмотрения по существу.