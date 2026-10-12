Челябинского бухгалтера автопроката будут судить за присвоение 850 тыс. рублей

Следователи отдела полиции «Тракторозаводский» УМВД России по Челябинску окончили расследование уголовного дела в отношении 31-летней местной жительницы. Ее обвиняют в присвоении 850 тыс. руб. во время работы бухгалтером (ч. 3 ст. 160 УК РФ), сообщает пресс-служба регионального полицейского главка.