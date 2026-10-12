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Выпуск газеты №188/П«Ъ» Газета
Северо-Запад

Столкновение легковушки со скорой помощью парализовало движение трамваев на Лиговском

12.10.2026, 13:54
В Фрунзенском районе Санкт-Петербурга днем 12 октября столкнулись легковой автомобиль и машина скорой помощи. ДТП произошло на пересечении Лиговского проспекта и Прилукской улицы и привело к затору общественного транспорта.
В Петербурге ДТП со скорой помощью вызвало затор из трамваев и автобусов

В Петербурге ДТП со скорой помощью вызвало затор из трамваев и автобусов

ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

Об аварии сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «ВКонтакте». Судя по опубликованным фотографиям, легковой автомобиль выезжал с Прилукской улицы, а скорая помощь двигалась прямо по Лиговскому проспекту.
После столкновения машины перегородили выделенную полосу для общественного транспорта. В ожидании освобождения проезда остановились как минимум пять трамваев и два автобуса.
По данным сервиса «Яндекс Пробки», затор на Лиговском проспекте растянулся от Тосиной улицы.

Авторы

  • Матвей Николаев
    Матвей Николаев
    онлайн-редактор