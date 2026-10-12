Столкновение легковушки со скорой помощью парализовало движение трамваев на Лиговском
12.10.2026, 13:54
В Фрунзенском районе Санкт-Петербурга днем 12 октября столкнулись легковой автомобиль и машина скорой помощи. ДТП произошло на пересечении Лиговского проспекта и Прилукской улицы и привело к затору общественного транспорта.
Об аварии сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «ВКонтакте». Судя по опубликованным фотографиям, легковой автомобиль выезжал с Прилукской улицы, а скорая помощь двигалась прямо по Лиговскому проспекту.
После столкновения машины перегородили выделенную полосу для общественного транспорта. В ожидании освобождения проезда остановились как минимум пять трамваев и два автобуса.
По данным сервиса «Яндекс Пробки», затор на Лиговском проспекте растянулся от Тосиной улицы.