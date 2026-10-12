Столкновение легковушки со скорой помощью парализовало движение трамваев на Лиговском

Об аварии сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «ВКонтакте». Судя по опубликованным фотографиям, легковой автомобиль выезжал с Прилукской улицы, а скорая помощь двигалась прямо по Лиговскому проспекту.