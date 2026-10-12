На КрасЖД пассажиропоток снизился по итогам девяти месяцев
12.10.2026, 13:44
За девять месяцев 2026 года Красноярская железная дорога (КрасЖД) перевезла 5,91 млн пассажиров. Это на 1,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
По данным пресс-службы КрасЖД, общее снижение обусловлено уменьшением числа пассажиров в пригородных поездах. В январе—сентябре электричками воспользовались 4,5 млн пассажиров (минус 3,6%).
Число пассажиров в поездах дальнего следования в зоне работы КрасЖД, напротив, выросло на 6,2% и превысило 1,4 млн человек.