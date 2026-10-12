В Саратове льготникам дали 6 млрд на лекарства и разрешили не судиться за них
12.10.2026, 14:01
Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин объявил о вступлении в силу нового порядка возмещения расходов гражданам льготных категорий, вынужденным приобретать рецептурные препараты за собственный счет. Если ранее компенсация была возможна исключительно в судебном порядке, то теперь достаточно обращения в региональный минздрав, сообщил глава региона в на заседании правительства.
Как следует из заявления господина Бусаргина, основанием для обращения служит ситуация, при которой пациент не был обеспечен препаратом по бесплатному рецепту в установленные десять дней и приобрел его самостоятельно. Для получения компенсации гражданину надлежит направить в министерство здравоохранения области пакет документов, включающий копию рецепта, копию паспорта, оригиналы платежных документов, копию СНИЛС и реквизиты банковского счета.
Обращение допускается как в личном порядке, так и посредством почтовой связи либо через медицинскую организацию по месту прикрепления. Срок перечисления средств установлен в 30 рабочих дней.
Ранее аналогичная процедура предполагала подачу искового заявления, что, по оценкам правозащитных организаций, делало механизм фактически недоступным для значительной части льготников — прежде всего пенсионеров и инвалидов.
В региональном правительстве связывают нововведение с комплексной реформой системы лекарственного обеспечения, начатой в течение последнего года. По словам губернатора, объем финансирования программы доведён до «порядка 6 млрд руб., которые полностью закрывают потребность». Помимо увеличения бюджетных ассигнований, власти пересмотрели подход к закупочным процедурам, сделав акцент на формировании заблаговременного запаса препаратов.