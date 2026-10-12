В Саратове льготникам дали 6 млрд на лекарства и разрешили не судиться за них

Как следует из заявления господина Бусаргина, основанием для обращения служит ситуация, при которой пациент не был обеспечен препаратом по бесплатному рецепту в установленные десять дней и приобрел его самостоятельно. Для получения компенсации гражданину надлежит направить в министерство здравоохранения области пакет документов, включающий копию рецепта, копию паспорта, оригиналы платежных документов, копию СНИЛС и реквизиты банковского счета.