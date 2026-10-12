Оборот розничной торговли в Татарстане достиг 1,45 трлн рублей

По итогам восьми месяцев в республике насчитывалось 185,5 тыс. субъектов МСП. Число юридических лиц составило 84,8% к аналогичному периоду прошлого года, индивидуальных предпринимателей — 109,2%. В малом и среднем бизнесе заняты 899,3 тыс. человек — 100,7% к уровню прошлого года.