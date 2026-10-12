Оборот розничной торговли в Татарстане достиг 1,45 трлн рублей
12.10.2026, 13:37
Оборот розничной торговли в Татарстане составил 1,45 трлн руб. в сопоставимых ценах по итогам января–сентября этого года. Потребительская активность сохраняет положительную динамику на фоне роста потребительского кредитования, сообщил первый заместитель министра экономики Татарстана Олег Пелевин.
На 1 сентября показатель потребительского кредитования составил 122,7%, объем банковских вкладов к сентябрю достиг 110,6%.
Значительный вклад в экономику республики вносит малый и средний бизнес. Его доля в экономике Татарстана оценивается в 24,3%.
По итогам восьми месяцев в республике насчитывалось 185,5 тыс. субъектов МСП. Число юридических лиц составило 84,8% к аналогичному периоду прошлого года, индивидуальных предпринимателей — 109,2%. В малом и среднем бизнесе заняты 899,3 тыс. человек — 100,7% к уровню прошлого года.
В структуре МСП на торговлю приходится 33,2%, на логистику — 10,9%, на строительство — 10,7%. Еще 8,2% занимает научная и техническая деятельность, 7,2% — обрабатывающие производства, 2,1% — сельское хозяйство и 0,7% — туризм. На прочие виды деятельности приходится 27%.