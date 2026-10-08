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Выпуск газеты №186«Ъ» Газета
Волга-Урал

ВРП Татарстана за девять месяцев достиг 4,9 трлн рублей

08.10.2026, 10:46
Валовой региональный продукт Татарстана по итогам января–сентября этого года оценивается в 4,9 трлн руб. В сопоставимых ценах показатель вырос на 2,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил министр экономики Татарстана Мидхат Шагиахметов.
ВРП Татарстана за девять месяцев достиг 4,9 трлн рублей

ВРП Татарстана за девять месяцев достиг 4,9 трлн рублей

Егор Снетков / Коммерсантъ

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Наибольшую долю в структуре ВРП занимают обрабатывающие производства — 23% и добыча полезных ископаемых — 20%. На оптовую и розничную торговлю приходится 9%, строительство — 6%, транспортировку и хранение — 5,6%, сельское хозяйство — 3,5%, энергетику и водоснабжение — 2%. На другие виды деятельности приходится 30,9% ВРП.

Анна Кайдалова