ВРП Татарстана за девять месяцев достиг 4,9 трлн рублей

Валовой региональный продукт Татарстана по итогам января–сентября этого года оценивается в 4,9 трлн руб. В сопоставимых ценах показатель вырос на 2,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил министр экономики Татарстана Мидхат Шагиахметов.