На стройплощадке в Екатеринбурге погиб рабочий, упав с высоты
12.10.2026, 13:46
Рабочий разбился насмерть, упав с высоты на строительной площадке в Екатеринбурге, сообщили в прокуратуре Свердловской области. Инцидент произошел утром 9 октября на стройплощадке ООО «Прогресс» в квартале улиц Репина — Крауля — Мельникова.
32-летний работник при выполнении работ по возведению многоквартирного жилого дома сорвался и упал. От полученных при падении травм мужчина скончался на месте. Уточняется, что он работал в организации по трудовому договору.
По данному факту следственный орган возбудил уголовное дело о нарушении требований охраны труда, повлекшем по неосторожности смерть человека (ч. 2 ст. 143 УК РФ). Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры.
«В ходе надзорных мероприятий прокуратурой будет дана оценка действиям должностных лиц организации на предмет соблюдения техники безопасности при проведении строительных работ. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования»,— сообщили в прокуратуре.