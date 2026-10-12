На Дону стартовал отопительный сезон

Для ликвидации возможных аварий сформированы 354 бригады общей численностью около 1 тыс. человек. Они обеспечены 826 единицами специальной техники. Предприятия топливно-энергетического комплекса также подготовили аварийно-восстановительные бригады и резервные источники электропитания. В регионе провели тренировки и обновили планы действий при нештатных ситуациях.