На Дону стартовал отопительный сезон
12.10.2026, 13:17
В Ростовской области начался отопительный сезон. Первыми тепло получили социальные объекты в Родионово-Несветайском, Матвеево-Курганском, Тацинском, Чертковском и Шолоховском районах. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.
В остальных муниципалитетах отопление будут включать поэтапно. Сначала тепло подадут в учреждения здравоохранения, образования и социальной сферы, затем начнут подключать многоквартирные дома.
По словам господина Слюсаря, готовность коммунальной инфраструктуры должна подтверждаться стабильной работой в течение всего отопительного сезона. Особое внимание необходимо уделить предупреждению аварий и оперативному устранению неполадок.
Для ликвидации возможных аварий сформированы 354 бригады общей численностью около 1 тыс. человек. Они обеспечены 826 единицами специальной техники. Предприятия топливно-энергетического комплекса также подготовили аварийно-восстановительные бригады и резервные источники электропитания. В регионе провели тренировки и обновили планы действий при нештатных ситуациях.
По данным министерства ЖКХ Ростовской области, готовность многоквартирных домов, котельных, тепловых и водопроводных сетей составляет около 100%. Системы отопления прошли необходимые проверки, сформированы запасы топлива.