Водитель погиб при столкновении с грузовиком под Ярославлем
12.10.2026, 13:10
На трассе «Тутаев—Шопша» в Ярославском районе в ДТП погиб водитель Lada Largus, его пассажир госпитализирован. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Ярославской области.
Авария произошла 12 октября около 09:17 на 30-м километре автодороги. По предварительным данным, водитель Lada Largus 1976 года рождения выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком Scania с полуприцепом Kgel. После столкновения осколками повредило двигавшийся в попутном направлении автомобиль Belgee.
Водитель Lada Largus скончался на месте происшествия до приезда скорой помощи. Его пассажир, мужчина 1968 года рождения, получил травмы и был госпитализирован.
На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Обстоятельства аварии устанавливаются.