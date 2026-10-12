Водитель погиб при столкновении с грузовиком под Ярославлем

Авария произошла 12 октября около 09:17 на 30-м километре автодороги. По предварительным данным, водитель Lada Largus 1976 года рождения выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком Scania с полуприцепом Kgel. После столкновения осколками повредило двигавшийся в попутном направлении автомобиль Belgee.