В Петербурге задержали троих подозреваемых в мошенничестве с льготной ипотекой на 155 млн рублей
12.10.2026, 12:57
В Санкт-Петербурге задержали троих человек, подозреваемых в мошенничестве с льготной ипотекой на строительство частных домов. По версии следствия, участники схемы оформили не менее 13 кредитов на общую сумму свыше 154,8 млн рублей, используя подставных заемщиков и фиктивные документы. Об этом 12 октября сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.
По данным полиции, предполагаемые участники группы действовали с апреля по декабрь 2023 года. Чтобы создать видимость целевого использования кредитных средств, они начинали строительство домов. Однако после получения денег объекты либо оставались недостроенными, либо возводились с применением наиболее дешевых материалов.
«Это позволяло участникам схемы присваивать значительную часть выделенных денежных средств»,— отметили в ведомстве.
В результате финансовому учреждению, выдавшему кредиты, был причинен ущерб на сумму более 142 млн рублей.
Оперативные мероприятия прошли в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Москве и Подмосковье, а также в Самаре и Самарской области. В результате задержали двух мужчин 39 и 41 года и 43-летнюю женщину.
Во время обысков правоохранители изъяли пять ноутбуков, 17 мобильных телефонов, банковские карты, документы, электронные носители и печати.
По фактам предполагаемого мошенничества возбудили уголовные дела по части 4 статьи 159 УК РФ. Позднее их объединили в одно производство. Полиция продолжает устанавливать возможных соучастников и проверяет другие эпизоды противоправной деятельности.