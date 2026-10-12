В Петербурге задержали троих подозреваемых в мошенничестве с льготной ипотекой на 155 млн рублей

В Санкт-Петербурге задержали троих человек, подозреваемых в мошенничестве с льготной ипотекой на строительство частных домов. По версии следствия, участники схемы оформили не менее 13 кредитов на общую сумму свыше 154,8 млн рублей, используя подставных заемщиков и фиктивные документы. Об этом 12 октября сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.