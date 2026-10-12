В мэрии Ярославля создали проектный комитет

Председателем комитета назначена заместитель мэра по вопросам социально-экономического развития города Елена Гудкевич. Ее заместителем стал заместитель мэра — директор департамента финансов Алексей Данц. В состав комитета также вошли первый заместитель мэра Виталий Гаврилов, заместители мэра Елена Волкова и Николай Степанов, а также руководители профильных подразделений городской администрации.