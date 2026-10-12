В мэрии Ярославля создали проектный комитет
12.10.2026, 12:33
Мэрия Ярославля создала проектный комитет для экспертного рассмотрения муниципальных проектов и связанных с ними документов. Постановление от 9 октября подписал временно исполняющий полномочия мэра Николай Степанов.
Председателем комитета назначена заместитель мэра по вопросам социально-экономического развития города Елена Гудкевич. Ее заместителем стал заместитель мэра — директор департамента финансов Алексей Данц. В состав комитета также вошли первый заместитель мэра Виталий Гаврилов, заместители мэра Елена Волкова и Николай Степанов, а также руководители профильных подразделений городской администрации.
Комитет будет рассматривать вопросы, связанные с реализацией муниципальных проектов. Заседания смогут проходить очно или заочно. Решения будут приниматься простым большинством голосов присутствующих членов, при равенстве голосов решающим станет голос председательствующего.
Ранее такого органа в мэрии не было.