Председатель аграрного комитета госсобрания Алтая перешел на пост главы района
Обновлено12.10.2026, 12:33
Сессия районного совета Онгудайского района 12 октября избрала новым главой района Рустама Байдалакова. Об этом сообщил глава Республики Алтай Андрей Турчак.
Ранее господин Байдалаков дважды избирался депутатом госсобрания — эл курултая региона. В действующем созыве республиканского парламента он возглавлял комитет по аграрной политике, входил во фракцию «Единой России».
«Должность главы района — это не кабинетная работа, это ежедневный труд и ответственность. За дороги, социальные объекты, ЖКХ, благоустройство и все, что происходит на территории»,— отметил господин Турчак.
С 2021 года пост главы Онгудайского района занимал Эдуард Текенов. Он назначен советником главы республики по вопросам развития национальных видов спорта.