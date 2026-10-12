Саратовцы смогут получить компенсации за покупку лекарств не через суд

Заявление о компенсации нужно подать с копиями рецепта, документа, удостоверяющего личность и СНИЛС, а также оригиналами чеков и реквизитами банковского счета. Обращение можно отправить лично, по почте или через медицинскую организацию по месту прикрепления. Перечисление средств предусмотрено в течение 30 рабочих дней со дня регистрации заявления.