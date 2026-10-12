Саратовцы смогут получить компенсации за покупку лекарств не через суд
12.10.2026, 12:25
Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил в личном Telegram-канале о корректировке системы лекарственного обеспечения льготных категорий граждан. Готовое финансирование программы в размере 6 млрд руб. полностью закрыло потребность в препаратах, отметил глава региона.
Начал действовать порядок возмещения расходов пациентам, купившим лекарства за личные средства. Ранее при неисполнении бесплатного рецепта в течение 10 дней компенсацию можно было получить только через суд. В настоящее время для возврата средств достаточно обратиться в министерство здравоохранения региона.
Заявление о компенсации нужно подать с копиями рецепта, документа, удостоверяющего личность и СНИЛС, а также оригиналами чеков и реквизитами банковского счета. Обращение можно отправить лично, по почте или через медицинскую организацию по месту прикрепления. Перечисление средств предусмотрено в течение 30 рабочих дней со дня регистрации заявления.
Губернатор обратил внимание на необходимость дальнейшего повышения эффективности льготного лекарственного обеспечения. Системные проблемы при выдаче рецептов должны быть исключены за счет изменения закупок и увеличения финансирования, обозначил господин Бусаргин. Пациенты получат более прозрачную процедуру компенсации понесенных расходов, считают в правительстве.