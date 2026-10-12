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Средняя ВолгаФото

Суровые степи

Финальный этап Кубка России по ралли-рейдам прошел в Астраханской области

12.10.2026, 13:56
С 9 по 11 октября в Наримановском районе Астраханской области прошла внедорожная гонка баха «Астрахань-2026». Она собрала десятки спортсменов со всей России: 40 экипажей на внедорожниках и мотовездеходах и 15 представителей мотозачетов. Соревнования объединили шестой этап Кубка России по ралли-рейдам, четвертый этап чемпионата России по кросс-кантри ралли МФР, областной турнир по ралли-рейдам «Кубок губернатора», фестиваль «Альфа-тур» и финал Суперсерии по ралли-рейдам. Награждение победителей прошло в Azimut Сити Отель. Как прошли гонки — в фоторепортаже «Ъ-Средняя Волга».
Открытие бахи «Астрахань – 2026» традиционно прошло на Петровской набережной
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Открытие бахи «Астрахань – 2026» традиционно прошло на Петровской набережной

Марина Окорокова

Соревнования совпали с с Международным днем гонщика
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Соревнования совпали с с Международным днем гонщика

Марина Окорокова

В рамках гонки состоялся финал Суперсерии ралли-рейдов
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В рамках гонки состоялся финал Суперсерии ралли-рейдов

Марина Окорокова

Баха «Астрахань» объединила пять кубков в одной гонке
4/154/15

Баха «Астрахань» объединила пять кубков в одной гонке

Марина Окорокова

Прямо на степной трассе состоялся регруппинг с выбором стартовых позиций на СУ2 первой десяткой участников
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Прямо на степной трассе состоялся регруппинг с выбором стартовых позиций на СУ2 первой десяткой участников

Марина Окорокова

Баха «Астрахань» проходила в суровых условиях
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Баха «Астрахань» проходила в суровых условиях

Марина Окорокова

Гонщики проехали два скоростных участка общей протяженностью около 75 км
7/157/15

Гонщики проехали два скоростных участка общей протяженностью около 75 км

Марина Окорокова

За два дня участники преодолели трассу общей протяженностью более 500 км, из которых около 325 км — три скоростных участка
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За два дня участники преодолели трассу общей протяженностью более 500 км, из которых около 325 км — три скоростных участка

Марина Окорокова

Трасса была насыщена поворотами, ямами, степными трамплинами, 3D-дорогами и «песочницами»
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Трасса была насыщена поворотами, ямами, степными трамплинами, 3D-дорогами и «песочницами»

Марина Окорокова

Болельщики тоже приехали в степь, чтобы поддержать гонщиков
10/1510/15

Болельщики тоже приехали в степь, чтобы поддержать гонщиков

Марина Окорокова

Во второй день гонщики проехали классический астраханский скоростной участок протяжённостью около 250 км
11/1511/15

Во второй день гонщики проехали классический астраханский скоростной участок протяжённостью около 250 км

Марина Окорокова

Главной фишкой стал знаменитый бархан Большой Брат
12/1512/15

Главной фишкой стал знаменитый бархан Большой Брат

Марина Окорокова

До финиша гонки по техническим причинам не доехали около 10 экипажей и четыре представителя мотозачета
13/1513/15

До финиша гонки по техническим причинам не доехали около 10 экипажей и четыре представителя мотозачета

Марина Окорокова

В 6-м этапе Кубка России по ралли-рейдам в квалификации «Рейд-спорт» победу одержали Александр Голубев и Дмитрий Тюпенкин
14/1514/15

В 6-м этапе Кубка России по ралли-рейдам в квалификации «Рейд-спорт» победу одержали Александр Голубев и Дмитрий Тюпенкин

Марина Окорокова

Торжественное награждение победителей и призеров бахи «Астрахань – 2026» проходило в AZIMUT Сити Отель Астрахань
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Торжественное награждение победителей и призеров бахи «Астрахань – 2026» проходило в AZIMUT Сити Отель Астрахань

Марина Окорокова