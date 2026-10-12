Суровые степи

С 9 по 11 октября в Наримановском районе Астраханской области прошла внедорожная гонка баха «Астрахань-2026». Она собрала десятки спортсменов со всей России: 40 экипажей на внедорожниках и мотовездеходах и 15 представителей мотозачетов. Соревнования объединили шестой этап Кубка России по ралли-рейдам, четвертый этап чемпионата России по кросс-кантри ралли МФР, областной турнир по ралли-рейдам «Кубок губернатора», фестиваль «Альфа-тур» и финал Суперсерии по ралли-рейдам. Награждение победителей прошло в Azimut Сити Отель. Как прошли гонки — в фоторепортаже «Ъ-Средняя Волга».