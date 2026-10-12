В Самаре 62% социальных объектов подключены к теплу
12.10.2026, 12:00
В Самаре 62% социальных объектов получили тепло, сообщил глава города Иван Носков.
Речь идет о 1 191 объекте, включая вузы, ссузы и медицинские учреждения.
«Надо учитывать, что по школам и детским садам, где дети проводят большую часть дня, процент подключения гораздо выше — 80-85%. В ближайшие несколько дней подключим оставшиеся 90 школ и детских садов»,— отметил Иван Носков.
Из 9 782 многоквартирных домов отопление дано более чем в 5,7 тыс. объектов. По словам главы города, оставшиеся дома подключат в течение этой недели.
Отопительный сезон в Самаре официально стартовал 5 октября, однако социальные объекты начали подключать к отоплению 2 октября.