Поезда, задержанные из-за поврежденного моста в Ростове, вернулись в график
12.10.2026, 11:46
Пассажирские поезда, задержанные в пути из-за повреждения железнодорожного моста на участке Ростов — Батайск, ввели в график. Об этом ТАСС сообщили в «Федеральной пассажирской компании».
В результате атаки БПЛА на Ростовскую область 10 октября был повреждён разводной железнодорожный мост на участке Ростов — Батайск, после чего движение поездов приостанавливалось. Задержки в пути следования коснулись 25 пассажирских составов.