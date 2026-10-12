В Таганроге ищут подрядчика для посадки более 500 деревьев за 13,8 млн рублей
12.10.2026, 11:46
В Таганроге планируют провести компенсационное озеленение на сумму 13,8 млн руб. Муниципальное казенное учреждение «Благоустройство» объявило закупку на посадку 531 дерева и последующий уход за насаждениями. Заявки на участие принимаются до 19 октября, сообщается на портале Госзакупок.
Новые деревья планируют высадить на четырех участках. На улице Дзержинского предусмотрена посадка кленов, лип, платана, церцисов, боярышников и хвойных пород. В сквере на Большом проспекте, 16-д, появятся клены, липы, рябина и декоративные яблони. Еще 126 церцисов высадят на площади Восстания между улицами Фрунзе и Октябрьской, девять робиний — на участке переулка Смирновского между улицами Октябрьской и Кузнечной.
На первый этап работ в 2026 году предусмотрено 8,08 млн руб. В 2027 году финансирование составит 2,96 млн руб., в 2028-м — 2,76 млн руб. Все средства выделят из бюджета Таганрога.
Кроме того, контракт предусматривает уход за насаждениями в период с 15 апреля по 31 октября 2027 и 2028 годов. Подрядчику предстоит поливать деревья, обрезать ветви, защищать растения от вредителей и болезней, вносить удобрения, пропалывать и рыхлить почву, а также проверять и корректировать крепления саженцев. В случае гибели деревьев подрядчик будет обязан заменить их за свой счет на саженцы аналогичного вида и качества. После замены гарантийный срок продлевается на два года.