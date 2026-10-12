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Выпуск газеты №188/П«Ъ» Газета
Ростов-на-Дону

В Таганроге ищут подрядчика для посадки более 500 деревьев за 13,8 млн рублей

12.10.2026, 11:46
В Таганроге планируют провести компенсационное озеленение на сумму 13,8 млн руб. Муниципальное казенное учреждение «Благоустройство» объявило закупку на посадку 531 дерева и последующий уход за насаждениями. Заявки на участие принимаются до 19 октября, сообщается на портале Госзакупок.

Егор Снетков / Коммерсантъ

Новые деревья планируют высадить на четырех участках. На улице Дзержинского предусмотрена посадка кленов, лип, платана, церцисов, боярышников и хвойных пород. В сквере на Большом проспекте, 16-д, появятся клены, липы, рябина и декоративные яблони. Еще 126 церцисов высадят на площади Восстания между улицами Фрунзе и Октябрьской, девять робиний — на участке переулка Смирновского между улицами Октябрьской и Кузнечной.
На первый этап работ в 2026 году предусмотрено 8,08 млн руб. В 2027 году финансирование составит 2,96 млн руб., в 2028-м — 2,76 млн руб. Все средства выделят из бюджета Таганрога.
Кроме того, контракт предусматривает уход за насаждениями в период с 15 апреля по 31 октября 2027 и 2028 годов. Подрядчику предстоит поливать деревья, обрезать ветви, защищать растения от вредителей и болезней, вносить удобрения, пропалывать и рыхлить почву, а также проверять и корректировать крепления саженцев. В случае гибели деревьев подрядчик будет обязан заменить их за свой счет на саженцы аналогичного вида и качества. После замены гарантийный срок продлевается на два года.

Константин Соловьев