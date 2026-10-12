В Таганроге ищут подрядчика для посадки более 500 деревьев за 13,8 млн рублей

Кроме того, контракт предусматривает уход за насаждениями в период с 15 апреля по 31 октября 2027 и 2028 годов. Подрядчику предстоит поливать деревья, обрезать ветви, защищать растения от вредителей и болезней, вносить удобрения, пропалывать и рыхлить почву, а также проверять и корректировать крепления саженцев. В случае гибели деревьев подрядчик будет обязан заменить их за свой счет на саженцы аналогичного вида и качества. После замены гарантийный срок продлевается на два года.