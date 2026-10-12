Свыше 23 тыс. зараженных хризантем уничтожили в Свердловской области

10 октября в Екатеринбург автотранспортом доставили 117,6 тыс. цветочных срезов. При проверке документов, осмотре груза и проведении экспертизы специалисты выявили нарушения фитосанитарных норм. В части цветов были обнаружены белая ржавчина хризантем и табачная белокрылка.