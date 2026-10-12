Свыше 23 тыс. зараженных хризантем уничтожили в Свердловской области
12.10.2026, 11:47
В Свердловской области инспекторы Россельхознадзора запретили ввоз 23,3 тыс. срезов китайских хризантем, зараженных карантинными вредителями. Партию решено уничтожить, сообщили в Уральском межрегиональном управлении ведомства.
10 октября в Екатеринбург автотранспортом доставили 117,6 тыс. цветочных срезов. При проверке документов, осмотре груза и проведении экспертизы специалисты выявили нарушения фитосанитарных норм. В части цветов были обнаружены белая ржавчина хризантем и табачная белокрылка.
Оставшиеся 94,3 тыс. срезов получили разрешение на реализацию.