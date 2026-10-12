Новый терминал аэропорта Вологды планируют построить до конца 2028 года

Следующим этапом станет реконструкция и удлинение взлетно-посадочной полосы. Контракт на проведение работ планируют заключить в ближайшее время, а приступить к ним намерены до конца 2026 года. После модернизации аэропорт сможет принимать среднемагистральные самолеты, что должно расширить возможности авиасообщения и способствовать развитию туризма и экономики Русского Севера.