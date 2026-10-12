Новый терминал аэропорта Вологды планируют построить до конца 2028 года
12.10.2026, 11:26
В Вологде началось строительство нового аэровокзального комплекса. Терминал сможет обслуживать более 200 пассажиров в час, при этом историческое здание аэропорта со знаменитой мозаикой сохранят. Об этом сообщил губернатор Вологодской области Георгий Филимонов.
«Приступили к строительству нового аэровокзального комплекса в Вологде. Подрядчик ведет работы по монтажу ограждения, временному электроснабжению, разработке котлована. Модернизация аэропорта - важная веха в истории Вологды и всего региона. По поручению президента Российской Федерации Владимира Путина возрождаем нашу воздушную гавань в рамках национального проекта "Эффективная транспортная система"»,— сообщил губернатор в «Максе».
Следующим этапом станет реконструкция и удлинение взлетно-посадочной полосы. Контракт на проведение работ планируют заключить в ближайшее время, а приступить к ним намерены до конца 2026 года. После модернизации аэропорт сможет принимать среднемагистральные самолеты, что должно расширить возможности авиасообщения и способствовать развитию туризма и экономики Русского Севера.
Подрядчиком строительства нового терминала стала инвестиционно-строительная компания «Кубанское». Контракт с ней заключили в сентябре. Завершить работы планируют до конца 2028 года. На проект выделено 4,3 млрд рублей из федерального бюджета.
В рамках первого этапа предстоит построить здание аэровокзала внутренних воздушных линий, аванперрон — территорию между терминалом и основным перроном, а также привокзальную площадь. Кроме того, подрядчик проложит инженерные коммуникации: сети электроснабжения, водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и связи.
На следующих этапах реконструкции планируется обновить аэродромную инфраструктуру, рулежные дорожки и оборудование, а также построить перрон для воздушных судов. Объявлены торги по выбору подрядчика для удлинения взлетно-посадочной полосы с нынешних 1,5 тыс. до 2,5 тыс. м.
Аэропорт Вологды входит в перечень аэропортов опорной сети страны. Сейчас он обслуживает воздушные суда Вологодского авиационного предприятия, в основном самолеты Як-40, выполняющие рейсы в Москву, Санкт-Петербург и Великий Устюг.
Сегодня пассажиропоток аэропорта составляет около 20 тыс. человек в год. После модернизации ожидается, что к 2032 году он вырастет до 442 тыс. пассажиров ежегодно.