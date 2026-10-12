Верховный суд отказался пересматривать залог фабрики «Малыш» на 150 млн рублей

Верховный суд РФ отказался пересматривать спор о залоге недвижимости ростовского ОАО «Издательско-полиграфическая фирма „Малыш“», связанный с задолженностью на 150,3 млн руб. Предприниматель Ирина Васьковская пыталась оспорить залог части помещений в здании на проспекте Королева, 7/19, заявляя, что коридоры, лифты и технические комнаты относятся к общему имуществу собственников и не могли быть переданы банку без их согласия. Однако высшая судебная инстанция не стала рассматривать ее жалобу. Соответствующая информация содержится в картотеке суда