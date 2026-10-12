Верховный суд отказался пересматривать залог фабрики «Малыш» на 150 млн рублей
12.10.2026, 10:59
Верховный суд РФ отказался пересматривать спор о залоге недвижимости ростовского ОАО «Издательско-полиграфическая фирма „Малыш“», связанный с задолженностью на 150,3 млн руб. Предприниматель Ирина Васьковская пыталась оспорить залог части помещений в здании на проспекте Королева, 7/19, заявляя, что коридоры, лифты и технические комнаты относятся к общему имуществу собственников и не могли быть переданы банку без их согласия. Однако высшая судебная инстанция не стала рассматривать ее жалобу. Соответствующая информация содержится в картотеке суда
Спор касается договора залога, заключенного 3 июня 2011 года между фабрикой «Малыш» и Балтийским инвестиционным банком. В обеспечение кредитных обязательств предприятие передало два нежилых помещения площадью около 3,4 тыс. и 3 тыс. кв. м — в общей сложности около 6,4 тыс. кв. м. В 2018 году банк добился взыскания с фабрики 150,3 млн руб. и обращения взыскания на эти объекты.
Ирина Васьковская, владеющая помещениями в том же административно-производственном комплексе, оспорила залог в части площадей общего пользования. Речь идет о коридорах, лифтах, уборных, вентиляционных камерах, кладовых и других технических помещениях общей площадью около 385 кв. м. По позиции предпринимателя, эти пространства обеспечивают доступ к отдельным помещениям и обслуживают здание в целом, поэтому не могли быть заложены фабрикой единолично.
В декабре 2025 года Арбитражный суд Ростовской области частично удовлетворил иск госпожи Васьковской и признал договор залога недействительным в отношении ряда помещений общего пользования. В феврале 2026 года апелляционная инстанция оставила это решение в силе.
Однако в июне 2026 года Арбитражный суд Северо-Кавказского округа отменил судебные акты в этой части и отказал предпринимателю в удовлетворении требований. Кассация сочла, что срок исковой давности истек: договор залога был заключен в июне 2011 года, а иск поступил в суд в ноябре 2023 года.
Ирина Васьковская обратилась в Верховный суд, но судья не нашел оснований для передачи жалобы на рассмотрение коллегии. Это означает, что высшая судебная инстанция не стала заново рассматривать спор по существу, а отказалась пересматривать уже принятые судебные акты.
Фабрика «Малыш» была признана банкротом в ноябре 2020 года. Административно-производственный корпус на проспекте Королева имеет общую площадь около 23,8 тыс. кв. м, а его помещения принадлежат разным собственникам.
ОАО «Издательско-полиграфическая фирма „Малыш“» зарегистрировано 11 мая 1994 года в Ростове-на-Дону. Основной вид деятельности — аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом. Уставный капитал составляет 21 млн руб.
По данным бухгалтерской отчетности, выручка компании в 2025 году составила 5 млн руб., сократившись почти на 87% по сравнению с 2024 годом. При этом чистая прибыль достигла 41,4 млн руб. против 20, млн руб. годом ранее.