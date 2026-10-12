Михаил Сутягинский — о создании частного индустриального парка на InRussia 2026

Я вижу нашу задачу в том, чтобы отечественные технологии получали промышленное продолжение, а новые материалы становились основой для развития следующих переделов. Главное преимущество собственного индустриального парка – возможность заранее проектировать инфраструктуру под взаимосвязанные производства. Для химической промышленности это особенно важно: энергоснабжение, железнодорожная логистика, очистные сооружения и инженерные системы должны соответствовать технологическим требованиям каждого проекта. Развивая “Флагман”, мы создаем условия для партнеров, которые смогут размещать новые производства рядом с поставщиком исходного химического продукта и использовать общую инфраструктуру. Так мы связываем задачи национального проекта с конкретными производствами и кооперацией в регионах.