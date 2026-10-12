Михаил Сутягинский — о создании частного индустриального парка на InRussia 2026
12.10.2026, 12:33
Группа компаний «Титан» приняла участие в Международном форуме InRussia 2026, который проходил в Омске с 8 по 10 октября. Мероприятие объединило представителей федеральных и региональных органов власти, промышленных предприятий, институтов развития и инвестиционного сообщества. Основными темами форума стали развитие промышленной инфраструктуры, привлечение инвестиций, создание новых производств и укрепление кооперационных связей между предприятиями.
В рамках деловой программы форума Председатель Совета директоров ГК «Титан» Михаил Сутягинский выступил на пленарном заседании «Промышленная инфраструктура и кластеры – площадки для реализации национальных проектов технологического лидерства». Участники обсудили роль индустриальных парков, промышленных кластеров и особых экономических зон в реализации национальных проектов, локализации производств и развитии отечественных технологий. В контексте реализации национального проекта «Новые материалы и химия» Михаил Сутягинский подчеркнул необходимость не только создавать собственные технологические разработки, но и обеспечивать условия для их промышленного освоения.
На пленарном заседании Михаил Сутягинский представил опыт создания индустриального парка «Флагман», который ГК «Титан» развивает на своей основной производственной площадке в Омске. Парк был создан в 2024 году и стал первым в Омской области, включенным в реестр Минпромторга России.
Сегодня площадь «Флагмана» составляет 362,8 гектара с перспективой расширения до 650 гектаров. Парк развивается как специализированная промышленная площадка для размещения новых производств ГК «Титан» и предприятий-партнеров, заинтересованных в дальнейшей переработке химической продукции.
В настоящее время компания разрабатывает проектную документацию на объекты инфраструктуры парка, включая теплоэнергетические мощности, железнодорожные пути, технологические эстакады, очистные сооружения и инженерные системы. К 2030 году ГК «Титан» планирует привлечь во «Флагман» не менее пяти резидентов.
Индустриальный парк «Флагман» создаст условия для размещения взаимосвязанных производств, использующих общую инфраструктуру. Одним из перспективных направлений кооперации может стать переработка полиизобутилена (ПИБ), производство которого ГК «Титан» организовала на основе отечественной запатентованной технологии. Материал востребован при изготовлении смазочных материалов, клеев, герметиков и другой промышленной продукции.
Опыт развития производств на подготовленных промышленных площадках ГК «Титан» также реализует в особых экономических зонах. В псковской ОЭЗ «Моглино» компания развивает комплекс по выпуску БОПЭТ-пленок, ПЭТ- и ПБТ-гранул, а в нижегородской ОЭЗ «Кулибин» запустила производство микронизированных силикагелей и стабильных силиказолей компании «РусСилика».
Отдельно Михаил Сутягинский обозначил предложения по совершенствованию механизмов поддержки частных индустриальных парков. В частности, предложено рассмотреть увеличение доли возмещения затрат на создание инфраструктуры с 75 до 100%, а также ежегодную индексацию предельных размеров компенсации с учетом изменения стоимости строительства. По его мнению, такие меры позволят повысить предсказуемость долгосрочных инвестиций в промышленную инфраструктуру и создать дополнительные условия для привлечения резидентов.
Михаил Сутягинский, Председатель Совета директоров ГК «Титан»:
Я вижу нашу задачу в том, чтобы отечественные технологии получали промышленное продолжение, а новые материалы становились основой для развития следующих переделов. Главное преимущество собственного индустриального парка – возможность заранее проектировать инфраструктуру под взаимосвязанные производства. Для химической промышленности это особенно важно: энергоснабжение, железнодорожная логистика, очистные сооружения и инженерные системы должны соответствовать технологическим требованиям каждого проекта. Развивая “Флагман”, мы создаем условия для партнеров, которые смогут размещать новые производства рядом с поставщиком исходного химического продукта и использовать общую инфраструктуру. Так мы связываем задачи национального проекта с конкретными производствами и кооперацией в регионах.