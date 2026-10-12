С орской больницы требуют взыскать 8 млн рублей за смерть пациентки
12.10.2026, 11:37
Жительница Орска подала иск против местной больницы из-за смерти ее матери. Как заявили в пресс-службе Ленинского районного суда, женщина в своем обращении заявляет о ненадлежащем оказании медицинской помощи и требует взыскать 8 млн руб.
В иске сообщается, что пациентка скончалась в феврале 2026 года. Ранее женщина оказалась в больнице с симптомами серьезного заболевания, специалисты которой поставили ей диагноз COVID-19, после чего отправили на домашнее лечение. Истица просила направление для лечения в оренбургском Ковид-центре, где сообщили о том, что диагноз был поставлен неверно.
На данный момент в суде решают вопрос о принятии иска к рассмотрению. В пресс-службе суда «Ъ» заявили, что ответчиком по делу будет выступать само медучреждение, а не конкретный специалист.