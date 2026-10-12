СКР проверяет обстоятельства гибели ребенка в Перми
12.10.2026, 10:42
СУ СКР по Пермскому краю проводит проверку по факту гибели малолетнего ребенка. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Предварительно установлено, что вечером 2 октября 2026 года в квартире дома по ул. Пихтовая мальчик вышел на балкон, залез на стул и выпал из окна. С различными травмами малолетний был госпитализирован. Несмотря на оказанную помощь, пострадавший впоследствии скончался в больнице. Известно, что в момент происшествия матери ребенка в квартире не было.
Следователем проведен осмотр места происшествия, назначены и проводятся необходимые экспертные исследования. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.