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Выпуск газеты №188/П«Ъ» Газета
Прикамье

СКР проверяет обстоятельства гибели ребенка в Перми

12.10.2026, 10:42
СУ СКР по Пермскому краю проводит проверку по факту гибели малолетнего ребенка. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Предварительно установлено, что вечером 2 октября 2026 года в квартире дома по ул. Пихтовая мальчик вышел на балкон, залез на стул и выпал из окна. С различными травмами малолетний был госпитализирован. Несмотря на оказанную помощь, пострадавший впоследствии скончался в больнице. Известно, что в момент происшествия матери ребенка в квартире не было.
Следователем проведен осмотр места происшествия, назначены и проводятся необходимые экспертные исследования. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.