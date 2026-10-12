На Кубани отца и дочь приговорили к 18 и 7 годам лишения свободы за госизмену

По данным ведомства, отец и дочь установили контакт через Telegram с представителем украинской организации, которая занималась вербовкой добровольцев в военизированные подразделения Вооруженных сил Украины. После получения инструкций от куратора они, как утверждают в ФСБ, собирали и передавали украинской стороне сведения о российских военнослужащих и объектах Вооруженных сил РФ, расположенных в регионе.