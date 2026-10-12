На Кубани отца и дочь приговорили к 18 и 7 годам лишения свободы за госизмену
12.10.2026, 10:33
Южный окружной военный суд приговорил 55-летнего Дмитрия Мишанина и его 19-летнюю дочь Ольгу, жителей Краснодарского края, к 18 и 7 годам лишения свободы соответственно. Их признали виновными в государственной измене и участии в деятельности организации, признанной террористической в соответствии с законодательством России. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России.
По данным ведомства, отец и дочь установили контакт через Telegram с представителем украинской организации, которая занималась вербовкой добровольцев в военизированные подразделения Вооруженных сил Украины. После получения инструкций от куратора они, как утверждают в ФСБ, собирали и передавали украинской стороне сведения о российских военнослужащих и объектах Вооруженных сил РФ, расположенных в регионе.
Кроме того, осуждённые планировали выехать на территорию Украины для участия в боевых действиях против России. Сотрудники ФСБ задержали их в Сочи при попытке выехать за границу.
Согласно решению суда, Дмитрий Мишанин первые пять лет наказания проведет в тюрьме, оставшийся срок — в исправительной колонии строгого режима. Его дочь приговорена к отбыванию наказания в колонии общего режима.
Уголовные дела расследовал следственный отдел УФСБ России по Краснодарскому краю. Производство велось по статье 275 УК РФ — государственной измене, а также по части 1 статьи 30 и части 2 статьи 205.5 УК РФ — приготовлению к участию в деятельности организации, признанной террористической в соответствии с российским законодательством.
В Центре общественных связей ФСБ заявили, что лица, оказывающие содействие противнику, будут установлены и привлечены к уголовной ответственности.