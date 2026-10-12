В городах СКФО аренда трехкомнатных квартир подешевела
12.10.2026, 10:32
В третьем квартале в четырех городах Северо-Кавказского федерального округа ставки аренды менялись разнонаправленно: однокомнатные и двухкомнатные квартиры в основном дорожали, а трехкомнатные — дешевели. Такие данные приводит федеральный портал «МИР КВАРТИР».
Самые высокие ставки среди рассмотренных городов округа зафиксированы в Грозном. Аренда «однушки» здесь в среднем обходилась в 30 689 рублей в месяц — на 0,6% дороже, чем в предыдущем квартале. Двухкомнатная квартира стоила 46 498 рублей (+5,6%), а трёхкомнатная — 51 557 рублей. Последняя подешевела на 4,2%.
В Махачкале аренда однокомнатных квартир выросла на 4%, до 29 947 рублей в месяц, двухкомнатных — на 4,1%, до 37 633 рублей. Ставка на трехкомнатные квартиры снизилась на 1%, составив 43 984 рубля.
Во Владикавказе «однушки» немного подешевели — на 0,2%, до 27 077 рублей. Двухкомнатные квартиры, напротив, подорожали на 5,1%, до 34 095 рублей. Аренда «трешек» снизилась на 7,5% — это самое заметное падение среди перечисленных городов СКФО; средняя ставка составила 38 004 рубля в месяц.
В Ставрополе, также входящем в округ, однокомнатные квартиры подорожали на 1,2%, до 23 141 рубля, двухкомнатные — на 2,1%, до 30 132 рублей. Трехкомнатные квартиры подешевели на 4,9%, до 36 070 рублей в месяц.
В целом по России аренда за квартал немного выросла во всех трех категориях: на 0,9% для однокомнатных, на 1,6% для двухкомнатных и на 0,3% для трехкомнатных квартир.