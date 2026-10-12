В Ярославле умерла доктор филологических наук Ирина Лученецкая-Бурдина
12.10.2026, 10:27
11 октября 2026 года умерла ярославский ученый, доктор филологических наук Ирина Лученецкая-Бурдина. Она 19 лет возглавляла кафедру литературы Ярославского государственного педагогического университета имени К. Д. Ушинского. О ее смерти сообщил ректор вуза Михаил Груздев.
Ирина Лученецкая-Бурдина родилась в Ярославле 13 сентября 1954 года. В ЯГПУ она работала с 1985 по 2023 год. В 1986 году защитила кандидатскую диссертацию, в 2002 году — докторскую. Кафедру литературы университета возглавляла с 2004 по 2023 год.
Михаил Груздев назвал Ирину Лученецкую-Бурдину самобытным ученым и ярким педагогом и рассказал, чтодля него смерть ученого стала личной утратой.
«В начале 80-х Ирина Юрьевна была моим учителем литературы в ярославской школе № 39. Она никогда не была похожа на большинство других учителей. Ее уроки никогда не были назиданием, никогда не предполагали заучивание каких-то клише. Она всегда сподвигала нас к тому, что литература — это повод для раздумий, осмысления окружающего мира и самих себя»,— написал ректор.