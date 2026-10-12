В Ярославле умерла доктор филологических наук Ирина Лученецкая-Бурдина

«В начале 80-х Ирина Юрьевна была моим учителем литературы в ярославской школе № 39. Она никогда не была похожа на большинство других учителей. Ее уроки никогда не были назиданием, никогда не предполагали заучивание каких-то клише. Она всегда сподвигала нас к тому, что литература — это повод для раздумий, осмысления окружающего мира и самих себя»,— написал ректор.