Татарстан занял четвертое место в рейтинге жилищных условий
Республика уступила Санкт-Петербургу, Белгородской и Московской областям
12.10.2026, 09:53
Татарстан занял четвертое место среди российских регионов по общему уровню жилищных условий. Лидерами рейтинга стали Санкт-Петербург, Белгородская и Московская области, сообщает РИА Новости со ссылкой на Агентство стратегических инициатив (АСИ).
В исследовании также оценили финансовую доступность жилья. Быстрее всего накопить на квартиру можно в Мурманской области, Ненецком и Ямало-Ненецком автономных округах — в этих регионах на это потребуется чуть более девяти лет.