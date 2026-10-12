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Выпуск газеты №188/П«Ъ» Газета
Волга-Урал

Татарстан занял четвертое место в рейтинге жилищных условий

Республика уступила Санкт-Петербургу, Белгородской и Московской областям

12.10.2026, 09:53
Татарстан занял четвертое место среди российских регионов по общему уровню жилищных условий. Лидерами рейтинга стали Санкт-Петербург, Белгородская и Московская области, сообщает РИА Новости со ссылкой на Агентство стратегических инициатив (АСИ).
Татарстан занял четвертое место в рейтинге жилищных условий

Татарстан занял четвертое место в рейтинге жилищных условий

Олег Харсеев / Коммерсантъ

В исследовании также оценили финансовую доступность жилья. Быстрее всего накопить на квартиру можно в Мурманской области, Ненецком и Ямало-Ненецком автономных округах — в этих регионах на это потребуется чуть более девяти лет.
Ранее сообщалось, что Казань заняла 14-е место среди крупных российских городов по уровню зарплат.

Анна Кайдалова