Казань заняла 14-е место в рейтинге городов по уровню зарплат

Средняя зарплата в столице Татарстана за вычетом НДФЛ достигла 101,6 тыс. руб. — на 11,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Набережные Челны заняли 28-е место с показателем 3,7. Средняя зарплата в городе составила 86,2 тыс. руб., увеличившись за год на 6,6%.