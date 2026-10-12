Казань заняла 14-е место в рейтинге городов по уровню зарплат
Сравнивались средние зарплаты и стоимость фиксированного потребительского набора
12.10.2026, 09:29
Казань заняла 14-е место среди 100 российских городов по соотношению средних зарплат и стоимости фиксированного потребительского набора. В первом полугодии показатель составил 4,3, следует из данных РИА Новости.
Средняя зарплата в столице Татарстана за вычетом НДФЛ достигла 101,6 тыс. руб. — на 11,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Набережные Челны заняли 28-е место с показателем 3,7. Средняя зарплата в городе составила 86,2 тыс. руб., увеличившись за год на 6,6%.
Йошкар-Ола расположилась на 59-м месте: соотношение зарплаты и стоимости потребительского набора составило 3,2, а средняя зарплата — 78,1 тыс. руб. За год она выросла на 9%.
Чебоксары заняли 61-е место с показателем 3,2. Средняя зарплата составила 73,4 тыс. руб., увеличившись на 8,7% за год.
Киров оказался на 64-м месте. Соотношение зарплаты и стоимости потребительского набора составило 3,2, средняя зарплата — 76,4 тыс. руб.
Расчеты основаны на муниципальной статистике о зарплатах на крупных и средних предприятиях за январь–июнь и данных Росстата о стоимости фиксированного потребительского набора.