75% математических и технических специалистов в Башкирии выпускает один вуз
12.10.2026, 09:51
75% кадров в Башкирии по математическим и естественнонаучным специальностям выпускает Уфимский университет науки и технологий. Среди гуманитарных специальностей доля составляет 72%, рассказали «Ъ-Уфа» в пресс-службе вуза.
В науках об обществе на УУНиТ приходится 46%, в образовательной и педагогической сферах — 42% кадров.
Всего университет ежегодно выпускает в среднем 5,2 тыс. человек, включая очно-заочный и заочный виды обучения. В среднем на трудоустройство выпускников уходит от двух до трех месяцев.